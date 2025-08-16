استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري، بهية الحريري وفداً كبيراً من رؤساء بلديات اتحادي بلديات حاصبيا والعرقوب بحضور مستشارها للشؤون الهندسية مازن صباغ .

اللقاء الذي عقد في أكاديمية الدولة الوطنية التابعة للمؤسسة في حرم ثانوية رفيق الحريري في صيدا، عرض خلاله الوفد مع الحريري أوضاع منطقة حاصبيا والعرقوب على الصعد الأمنية والحياتية والخدماتية، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ، وانعكاسها الكارثي على الحياة اليومية لأبناء الجنوب ومقدرات عيشهم الأساسية ، وما يفرضه هذا الواقع من تحديات أمام المجالس البلدية التي باشرت مهامها حديثاً في ظل انعدام الإمكانيات لديها، ومن ضرورة تأمين مستلزمات تعزيز صمود الناس في أرضهم وفي مقدمها إعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي.

وكان تأكيد على أهمية تعزيز وتحصين النموذج الذي تمثله المنطقة في التنوع ضمن الوحدة بين كافة مكوناتها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها لبنان ، وتعزيز حضور الدولة فيها وأن تكون هي المرجع والمظلة الوحيدة لمواطنيها على كافة الصعد وتأخذ دورها الكامل في تأمين مقومات الحياة فيها.

وتخلل اللقاء مداخلات لعدد من رؤساء البلديات حول المواضيع التي جرى التطرق اليها . وتم الاتفاق في ختامه على آلية مشتركة لمتابعة القضايا الملحة التي تحتاجها المنطقة بالتواصل مع الجهات الرسمية المعنية.

واثر اللقاء ، تحدث رئيس اتحاد بلديات العرقوب رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري فقال: "اللقاء مع السيدة الحريري تناول أهمية الوحدة بين الطوائف والمذاهب والتنوع الموجود في منطقة حاصبيا . وهي شددت على هذه النقطة باعتبارها نقطة لا تعني فقط حاصبيا والعرقوب بل تعني لبنان كله ، ونحن متفقون معها على أن لا بديل عن قيام الدولة، دولة المواطنة ودولة المؤسسات الشرعية، ونبذ أي عمل خارج عنها".

وختم: "توجهنا بالمناسبة بتحية لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولدولة الرئيس سعد الحريري اللذين دفعا ثمن نضالهما من أجل قيام دولة القانون والمؤسسات ، ونحن ما زلنا متمسكين بهذا النهج وبهذا المسار".