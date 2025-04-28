زارت النائبة السابقة بهية الحريري، يرافقها منسق عام "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو، استكمالا لجولتها على الفاعليات الصيداوية، مطرانية صيدا للموارنة في محلة البوابة الفوقا، والتقت رئيس أساقفة صيدا ودير القمر المطران مارون العمار، في حضور الأب مدلج تامر. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة والوضع في الجنوب والشأن الصيداوي.

بعد ذلك، زارت الحريري، يرافقها حشيشو، مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك في وسط المدينة، والتقت راعي ابرشية صيدا ودير القمر المطران ايلي حداد، وتداولت معه المستجدات على الساحتين الصيداوية والوطنية.

واختتمت الحريري جولتها في مطرانية صيدا للروم الأرثوذكس في حي مار نقولا، حيث التقت متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون المطران الياس كفوري، بحضور كاهن رعية صيدا الأب جوزيف خوري. وكان استعراض للأوضاع الراهنة في البلاد، لا سيما تطورات الوضع في الجنوب والشأن الصيداوي من مختلف جوانبه.

وكان تأكيد مشترك من الحريري والمطارنة، خلال هذه اللقاءات، على "إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني"، معتبرين أن "لا خلاص للبنان، إلا بتقوية مشروع بناء الدولة والمؤسسات، وأهمية العمل على كل ما يجمع بين اللبنانيين ويعزز تضامنهم ويحصن سلمهم الأهلي"، متوسمين "كل خير بالعهد الجديد رئاسة وحكومة وخطاب قسم وبيانا وزاريا".

كما كان اجماع على أن "الإستحقاق البلدي محطة وفرصة وحق للناس ليختاروا من يرون فيه القدرة والكفاءة لخدمة الشأن العام".