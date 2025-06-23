Jun 23, 2025 5:14 PMClock
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بهية الحريري استقبلت روداكوف بحضور شعبان

استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية الحريري في مكتبها في بيروت، سفير روسيا الإتحادية في لبنان السيد ألكسندر روداكوف يرافقه نائب السفير السيد مكسيم رومانوف، وذلك في حضور مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان والمديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب .

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك ، وسبل التعاون لا سيما في مجالات التعليم والتنمية البشرية ، حيث جرى الاتفاق على متابعة التواصل بهذا الخصوص .

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