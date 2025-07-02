المركزية- أوفدت النائبة السابقة بهية الحريري المنسق العام ل"تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو ومستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في صيدا - النافعة، للإطلاع عن قرب على المشكلات التي تعانيها وللمساهمة في ايجاد حلول لها بما يسهل عملها في خدمة المواطنين . ومن ضمن هذه المشكلات عدم وجود مكان مجهز لإجراء امتحانات السوق .

وبهدف التخفيف عن ابناء صيدا والجنوب مشقة الإنتقال الى مركز الدكوانة لإجراء هذه الإمتحانات، كلفت الحريري حشيشو والصباغ باجراء دراسة لسبل وكلفة تجهيز مرأب نافعة صيدا ليكون مخصصاً لإمتحانات السوق .

وفي هذا السياق قام حشيشو والصباغ وامين سر منسقية المستقبل في صيدا والجنوبذ محمد شريتح بتفقد المكان برفقة مدير نافعة صيدا عمر وهبي حيث استفسروا منه عن الأعمال المطلوبة لذلك تمهيدا للخطوات اللاحقة.

كما اطلعوا منه على مشكلة تسرب وتجمع المياه التي تهدد قسم الأرشيف وبعض اساسات المبنى وتم بناء عليه التواصل مع رئيس مركز صيدا في الدفاع المدني محمد ارقدان الذي قام بإرسال فريق الى النافعة عمل على سحب المياه على ان يتم وضع تصور لكيفية معالجة هذا التسرب بالتنسيق مع ادارتها.