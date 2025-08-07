استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة الشيخ بهاء الحريري على رأس وفد من فريق عمله بحضور فريق عمل غبطة البطريرك .

وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان ودول المنطقة .

وشدد العبسي على اهمية الحوار والتواصل وتعميم ثفاقة المحبة والتسامح على اعتبار ان البلاد لا تقوم الا على هذه القيم والاسس . واشار العبسي ان الشهيد رفيق الحريري كان صديقا للبطريركية. ونحن نؤمن بكلام قوة الدولة، وان المواطنة هي اساس التعامل .كما ان دور العلاقة الروحية هو تحريك الانسان نحو الانسان.

وختم : نرحب بكم في هذه الدار ونتفق جميعا على ان قيمة الانسان هي كونه خلق الله وكل انسان فيه من الجود والتوجه نحو الخير.

الحريري

وبعد اللقاء قال الحريري :

اشكر البطريرك يوسف الاول عبسي على استضافته ووقته الذي خصصه لنا .

وانا اعتبر انه والطائفة الكريمة مكون اساسي في المعادلة اللبنانية ولذلك لا بد من متابعة الاجتماعات للتعمق في المواضيع المطروحة . وكررت امامه ما كنت قد قلته للبطريرك الراعي من الزعامة الحريرية هي زعامة وطنية قائمة على بناء دولة المؤسسات واكرر هذا الكلام مرارا .

اضاف : هناك اجهاض متعمد لبناء مثل هذه الدولة وعلينا اليوم العمل بقوة وبعزم لاعادة بنائها . واكدنا ايضا ان الدين هو اساسي في الحياة فاضافة الى الروحانية فهو يعطينا الوصايا الحميدة على غرار لا تسرق ولا تقتل وهذه الوصايا اصبحت جزءا من التشريع القانوني لدى الدول كافة .

وختم : على امل لقاءات قريبة اكرر شكر غبطته على ضيافته والاستماع لنا .