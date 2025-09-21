نقل الأمير يزيد بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، رسالة مهمة تتعلق بدعم بناء الدولة وإعمار لبنان، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على رؤية لبنان ينضم إلى مسار ازدهار المنطقة.

وجاءت الرسالة في إطار توجه المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط من خلال رؤيته الطموحة لمستقبل مزدهر ومتكامل للمنطقة.

وقال الأمير يزيد إن السعودية تتطلع إلى شراكة بناءة مع لبنان، تقوم على دعم إعادة الإعمار والتنمية، وتمكين لبنان من استغلال إمكانياته الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على استقراره وازدهاره.

وأكد أن المملكة تعمل من منطلق استراتيجية شاملة ترمي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، لتشكيل قاطرة دفع حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع دول المنطقة.