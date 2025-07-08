Jul 8, 2025 9:04 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بن غفير: مفاتيح النصر الكامل في غزة هي الحصار التام والسحق العسكري وتشجيع الهجرة والاستيطان ومنع المساعدات لا عبر صفقة متهورة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o