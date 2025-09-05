Sep 5, 2025 12:21 PMClock
أبرز الأحداث
بن غفير معلّقًا على نشر حماس فيديو لاثنين من الرهائن لديها: "الرد المطلوب على حماس يكون باحتلال كامل وسحق شامل للقطاع وتشجيع هائل للهجرة"

