Oct 3, 2025 3:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بن غفير: قرار نتنياهو بالسماح لأنصار "الإرهاب" في الأسطول بالعودة إلى بلدانهم خطأ فادح وكان يجب إبقاؤهم في السجن لعدة أشهر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o