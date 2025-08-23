Aug 23, 2025 9:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بن غفير ردا على غانتس: رأينا الفرق بين الحكومة مع غانتس والحكومة بدونه في إيران ولبنان وسوريا ورفح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o