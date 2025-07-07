Jul 7, 2025 4:06 PMClock
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بن غفير: أدعو الوزير سموتريتش إلى توحيد صفوفنا ضد الصفقة الخطيرة فهكذا فقط يمكن إيقافها

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