Oct 4, 2025 9:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بن غفير أبلغ نتنياهو: سأصوت ضد صفقة التبادل ولن انسحب من الائتلاف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o