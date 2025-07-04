استقبلت بلدة قانا ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع بنثر الارز والورود والزغاريد وعلى وقع موسيقى "كشافة الرسالة الإسلامية"، في حضور النائبين علي خريس وأشرف بيضون، رئيس البلدية المهندس علي جميل عطية واعضاء المجلس البلدي وحشد من الاهالي.

والقى عطية كلمة بالمناسبة وقال: "يتزامن هذا الاستقبال لذخائر القديسة تريزيا مع ذكرى عاشوراء، ذكرى الشهادة والتضحية والوفاء، ونحن أبناء قانا بلدة العيش المشترك، ‎وأبناء مدرسة الإمام الصدر، نؤمن بأقواله بأن العيش المشترك ليس صيغة في الدستور، بل هو فعل يومي نعيشه معاً في البلدات والقرى، في الأفراح والأحران، ونحن على خطى ودرب الرئيس بري الذي يقول: لا معنى للبنان من دون العيش المشترك".

اضاف: "باسمي وباسم المجلس البلدي وأهالي قانا، أشكر كل من شارك وساهم في إنجاح هذا الإستقبال، ولتكن هذه الزيارة إلى قانا، بداية لبركات لا تنتهى وتثمر محبة لأبناء بلدنا وللبناننا الحبيب".

ورحب النائبان خريس وبيضون ب"زيارة ذخائر القديسة تريزيا التي تطأ ارض لبنان والجنوب، لما لها من معان روحية سامية في نفوس الجنوبيين، لاسيما في قانا، بلدة العيش المشترك، الذي أرساه الامام المغيب موسى الصدر، وصاحب الامانة الرئيس نبيه بري".

ثم انتقل الحضور الى كنيسة مار يوسف في البلدةً حيث كان في استقبالهم كاهن الرعية الاب عماد الحاج والاب طوني إلياس، وامام البلدةً الشيخ عيد الخالق الصايغ وحشود من ابناء البلدة. وشارك في الاستقبال فرقة موسيقية تابعة للكتيبة الغانية العاملة في "اليونيفيل" التي عزفت موسيقى الاستقبال، بعدها وضعت الدخائر في الكنيسة حيث ترأس الاب الحاج قداسا احتفاليا، وتبارك الحضور بالذخائر قبل ان تتابع جولتها نحو كاتدرائية مار توما الرسول للروم الملكيين في صور.