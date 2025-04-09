Apr 9, 2025 1:17 PMClock
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بلومبيرغ: حلفاء واشنطن الأوروبيون يناشدونها بتجنب الخفض المفاجئ لقواتها في القارة منعا زعزعة استقرار دفاعات حلف شمال الأطلسي

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