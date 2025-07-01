Jul 1, 2025 4:44 PMClock
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بلومبيرغ: الجهات التنظيمية الإيرانية للسلامة النووية توقفت عن تلقي اتصالات من وكالة الطاقة الذرية

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