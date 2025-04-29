Apr 29, 2025 7:06 PMClock
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بلومبرغ : ويتكوف حاول إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار لكن بوتين أصر على ضم الأراضي وعلى سيطرة روسيا على 4 مناطق في أوكرانيا كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب

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