Apr 18, 2025 4:40 PMClock
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بلومبرغ: واشنطن تعرض تخفيف العقوبات على روسيا مقابل التوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا

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