Jul 10, 2025 1:16 PMClock
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بلومبرغ نيوز: الإتحاد الأوروبي وإسرائيل توصلا إلى اتفاق للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

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