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بلومبرغ عن وزير إسرائيلي سابق: لسنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات الاستخبارية بل إلى مزيد من الحوار والتفاوض

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