May 2, 2025 4:48 PMClock
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بلومبرغ عن مصادر: زيارة متوقعة لرئيس الوزراء الكندي إلى واشنطن الثلاثاء المقبل للقاء ترمب

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