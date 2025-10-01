Oct 1, 2025 11:27 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"بلومبرغ" عن مصادر: بناء "جدار المٌسيرات" على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي سيستغرق سنوات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o