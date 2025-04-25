Apr 25, 2025 7:11 AMClock
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بلومبرغ عن مصادر: الصين تدرس تعليق الرسوم الجمركية على واردات أميركية في ظل التكاليف الاقتصادية للحرب التجارية

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