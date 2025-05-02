May 2, 2025 6:02 AMClock
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بلومبرغ عن مسؤولين: ترمب سيطلب مبلغا قياسيا قدره 1.01 تريليون دولار للإنفاق على الأمن القومي

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