May 2, 2025 6:00 AMClock
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بلومبرغ عن مسؤولين: الرقم الذي سيطلبه ترمب للإنفاق على الأمن القومي يزيد بنسبة 13% عن السنة المالية الحالية

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