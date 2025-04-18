Apr 18, 2025 4:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بلومبرغ عن مسؤولين أوروبيين: مقترح واشنطن من شأنه تجميد الحرب مع بقاء أراض أوكرانية تحتلها روسيا تحت سيطرتها

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o