Jun 26, 2025 2:21 PMClock
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بلومبرغ عن بيانات لوزارة المالية وهيئة الضرائب الإسرائيليتين: خسائر الحرب مع إيران تقدر بـ3 مليارات دولار

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