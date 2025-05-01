May 1, 2025 11:06 AMClock
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بلومبرغ: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منتجي النفط في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تراجع الأسعار

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