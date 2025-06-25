Jun 25, 2025 4:33 PMClock
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"بلومبرغ": ترامب قال لقادة "الناتو" في جلسة مغلقة إن الوضع في أوكرانيا "خارج السيطرة تماماً" ويجب القيام بشيء ما

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