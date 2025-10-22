Oct 22, 2025 12:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"بلومبرغ": الهند والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق تجاري قد يشمل خفض الرسوم على الصادرات الهندية إلى 16% وتقليص نيودلهي وارداتها من النفط الروسي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o