Apr 9, 2025 3:24 PMClock
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بلومبرغ: العقود الآجلة للنفط الخام انخفضت بنسبة 7% لفترة وجيزة اليوم بسبب الرد الصيني على الرسوم الأميركية

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