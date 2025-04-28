Apr 28, 2025 3:10 PMClock
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"بلومبرغ": إسرائيل تعرض على الولايات المتحدة تنازلات تجارية لتجنّب آثار الرسوم الجمركية

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