المركزية - صدر عن بلدية ميس الجبل البيان الآتي: "استفقنا هذا الصباح في مدينة ميس الجبل على سلسلة اعتداءات جديدة نفذها العدو الاسرائيلي، حيث توغل فجراً وقام بتفجير منزل الاديبة والكاتبة مريم شقير ابو جودة في حي كركزان شمال شرق مدينة ميس الجبل، وعمد العدو إلى تدمير أعمدة الكهرباء وسرقة جرافة جنازير كبيرة يملكها أحد أبناء مدينتنا ويشغلها لصالح مجلس الجنوب في أعمال إزالة الردم".

أضاف البيان: "نستنكر وندين كل هذه الاعتد اءات السافرة، وندعو الدولة والسلطات الرسمية والمعنيين، إلى التدخل فوراً ووضع حد للعربدة الاسرائيلية المتمثلة بهذه الخروق المتكررة، التي تطال الحجر والشجر والبشر والارزاق والممتلكات الخاصة والعامة، فمن يعطي الحق لهذا العدو بالاستمرار في طغيانه وعربدته دون حسيب ورقيب؟ اين السيادة اللبنانية التي تطالب بها الدولة؟ ولماذا لا تتفضل وتحضر الدولة الى المنطقة الحدودية وتبسط سيطرتها كما تنادي دوماً وتعطي المواطنين حقوقهم؟ الى متى سيبقى الحق ضائعاً والعدل غائباً؟ الى متى سيبقى أبناء الجنوب والمنطقة الحدودية يدفعون ثمن التهجير والتضحية عن كل الوطن؟".

ختم: "إن كل هذه الأفعال الإجرامية التي ينتهجها العدو، لن تثنينا عن الصمود والبقاء والتجذر بالأرض، وسنبقى حاضرين مع أهلنا لنرفع ركام منازلنا ونعيد بناء مدينتنا، ليعودوا جميعاً الى ديارهم، وتعود الحياة الى المدينة مهما بلغت التضحيات. وقام صباح اليوم رئيس بلدية ميس الجبل الحاج حبيب قبلان بجولة في حي كركزان شمال شرق مدينة ميس الجبل متفقداً مكان الاعتداء برفقة الجيش".