دعت بلدية مركبتا، في بيان، أهالي البلدة إلى التجاوب مع قراراتها بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، واعتماد الفرز من المصدر، ريثما يتم التوصل إلى حل شامل بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكدت البلدية أنها "ستضطر، في حال عدم الالتزام، إلى محاسبة كل من يخالف التعليمات، من خلال تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين استنادا إلى تسجيلات الكاميرات المثبتة على طول الطريق".

كما توجه رئيس وأعضاء بلدية مركبتا بالشكر إلى أحمد علم الدين (الدوري) على مبادرته في تنظيف وإزالة النفايات عن الطريق الذي يربط بلدة مركبتا بـ"مشروع الميرادور"، معتبرين أن "هذه الخطوة تعكس روح المسؤولية والانتماء للمجتمع، والحرص على بيئة نظيفة وصحية".