Apr 5, 2025 10:23 AMClock
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بلدية غزة للتلفزيون العربي: آبار المياه تزود المدينة بكميات قليلة وهي ليست بديلا لتوفق خط مياه ميكروت

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