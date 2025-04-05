Apr 5, 2025 10:19 AMClock
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بلدية غزة: توقف خط مياه "ميكروت" الذي يشكل 70% من إمدادات المياه المتوفرة لسكان المدينة والنازحين إليها

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