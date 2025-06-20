شدّد رئيس بلدية عمشيت الدّكتور جوزيف الخوري على أن البلدات اللبنانية تستعدّ لموسم صيف واعد، وعمشيت بدورها تُشكّل قُبلة المناطق التي تفرح بإستقبال السيّاح والمُغتربين اللبنانيين، لما تتمتّع به من مقوّمات سياحيّة سوف يتمّ الإضاءة عليها في الفترة المُقبلة، خصوصاً وأن بحرها يجمع سحر الجمال وراحة البال والإستقرار كما كانت دوماً منذ سنوات.

وإعتبر الخوري خلال كلمة له لمناسبة إفتتاح مهرجان Street Festival عند بولفار الرئيس ميشال سليمان أن حدث اليوم يُشجّعنا على تنظيم إحتفال سنوي ، متوجّهاً بالشكر للقائمين عليه ولشركة IPT وكل من ساهم في الإضاءة على جمالية هذا المكان.

وأمل الخوري أن تمرّ هذه الفترة وتنجلي الحروب عن منطقتنا ووطننا، لأننا شعب يستحقّ الحياة وأن ينعم بالإزدهار، وإذا كانت السياحة بخير، يكون لبنان كلّه وإقتصاده ونموّه بخير، وهكذا تكتمل دورة البلد من مختلف النواحي، ومُتمنياً موسماً صيفياً ناجحاً لنا ولكلّ المناطق اللبنانية.