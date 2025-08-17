أعلنت بلدية عاليه في بيان أنها "تتابع بقلق بالغ حملة التضليل والتشويه التي تستهدف الزعيم الوطني والقائد وليد بك جنبلاط، رمزاً من الرموز الوطنية اللبنانية والعربية".

واستنكر البيان بشدة "هذه الحملات المغرضة التي تهدف إلى النيل من عزيمة وكرامة أبناء شعبنا، وتشويه صورة القادة الوطنيين الذين ضحوا بكل غالٍ ونفيس من أجل الحفاظ على الهوية العربية والوحدة الوطنية".

وأضاف: "إن وليد جنبلاط، بمسيرته النضالية المشرفة، أثبت قدرته على استشراف المخططات التي تستهدف أمتنا العربية، وعمل بكل ما أوتي من قوة على رفض المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تفتيت الشعوب العربية وتدمير هويتها. لقد كان دوماً حريصاً على الحفاظ على الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي، ليبقى لبنان وطناً قائماً على مبادئ الحرية والعدالة والوحدة".

وتابع: "بفضل حكمته السياسية الفذة ورؤيته الثاقبة للأمور، تمكن وليد بك جنبلاط من قراءة الأحداث بعمق، والتعامل مع التحديات بكل حنكة واقتدار. فكان له دور بارز في توحيد الصفوف الوطنية، وتعزيز السلم الأهلي، وحماية لبنان من الفتن والصراعات".

وشدد البيان على "أهمية التصدي لهذه الحملات المدمرة التي تستهدف النيل من قيمنا الوطنية ومبادئنا العربية"، مطالبا "الجميع بالتصدي لهذه الحملات والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يزرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد".