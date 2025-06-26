قام نائب رئيس بلدية صيدا ورئيس لجنة الزراعة وإدارة الحدائق والوسطيات،أحمد عكره، بجولة تفقدية على عدد من الحدائق العامة في المدينة، برفقة أعضاء اللجنة، بهدف تقييم أوضاعها ومتابعتها ضمن خطة تطويرية للمرحلة المقبلة.

شملت الجولة حدائق: المهندس محمد السعودي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الزويتيني، ومنتزه صيدا البلدي. وشارك فيها أعضاء اللجنة: عضو المجلس البلدي البطل خالد عفارة، وفاء شعيب، والمهندسون نور نحولي، أحمد عسيران، وعفيف جردلي، إلى جانب رئيس الدائرة الهندسية في بلدية صيدا المهندس الدكتور زياد حكواتي، ومشرف فرق الطوارئ البلدية المراقب أحمد قاسم.

وأكد عكره خلال الجولة أن "الهدف الأساسي هو العناية بصيانة الحدائق والوسطيات في مختلف أنحاء المدينة، بما يسهم في تحسين مظهرها وإتاحتها أمام المواطنين والعائلات لتكون متنفسا لهم ولأبنائهم".