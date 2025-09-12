نظّمت بلدية صور بالتعاون مع جمعية الكنائس الدنماركية (Dan Church Aid - DCA) وتحت إشراف المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بنزع الألغام في الجيش اللبناني (LMAC)، جلسة توعوية مخصصة للأطفال حول مخاطر المخلفات الحربية، وذلك في الحديقة العامة، في حضور، ممثل المركز الإقليمي للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني (RMAC) الكابتن بلال الخطيب، وأعضاء المجلس البلدي السادة : نادر فارس، وليد الطويل، علي الفران، د. رندا أبو صالح، ميلاد كيال، آلين برادعي، أ. محمود الملاح، مسؤول الحماية في مؤسسة عامل الدولية رائد عطايا، مسؤولة المسح غير التقني والتوعية من مخاطر الذخائر المتفجرة وممثلة جمعية الكنائس الدنماركية (DCA)رنا عبود ، منسقة الجلسة ميرنا حيدر ، ممثل اليونيفيل إيلي شعيا ، السيدقاسم غبريس، السيد أحمد فرج، وحشد من الشباب والشابات المهتمين.

ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود المشتركة لتعزيز وعي الأطفال بمخاطر الأجسام غير المنفجرة وسبل التعامل الآمن معها، بهدف حماية الأرواح والتقليل من الحوادث المحتملة.

قدّم الجلسة كل من رباب صفا وعلاء أمهز، وتضمنت عروضًا تفاعلية وأنشطة توعوية مبسطة هدفت إلى تعريف الأطفال بالمخاطر المحتملة وضرورة الابتعاد عن أي جسم مشبوه، مع التركيز على أهمية التبليغ الفوري للجهات المختصة في حال رصد أي جسم غريب.

وشدّد المنظمون على أن "الوعي هو خط الدفاع الأول"، داعين إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مختلف المناطق اللبنانية خصوصًا تلك التي تعرّضت سابقًا لنزاعات أو عمليات عسكرية.

وفي ختام الجلسة، شكرت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور، الدكتورة رندا "جميع، المنظمين والشركاء من جهات محلية ودولية، وعلى رأسهم جمعية الكنائس الدنماركية (DCA) الجيش اللبناني، مؤسسة عامل الدولية، بالإضافة إلى الجمعيات المشاركة، مثنيةً على جهودهم في إنجاح هذا النشاط. كما تم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في أجواء مفعمة بالحماس".