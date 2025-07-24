Jul 24, 2025 3:42 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

بلدية شكا طلبت من مالكي الشقق والمحال إفادة فورية عن النازحين السوريين

المركزية- أصدرت بلدية شكا تعميما جديدا دعت فيه "مالكي الشقق السكنية والمحال التجارية ضمن نطاقها البلدي إلى إفادة البلدية عن الأفراد والعائلات السورية القاطنين لديهم، وتزويدها بنسخ عن أوراقهم الثبوتية القانونية".
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى توجيهات وزارة الداخلية ومحافظ الشمال، وقرار مجلس الوزراء، في إطار المسح العام للنازحين السوريين وتحديث بياناتهم.
وأكدت البلدية في بيانها "ضرورة عدم تأجير أي عقار جديد لنازحين سوريين قبل التأكد من حيازتهم إقامة شرعية، وطالبت بالإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات على البنى التحتية في أماكن سكنهم".

كما دعت إلى إبلاغ البلدية أو الجهات الأمنية فورًا عن أي تحركات مشبوهة أو مخالفات قانونية، مشددة على أن أي مخالفة للتعميم ستعرض صاحب العقار أو النازح للمساءلة القانونية الكاملة. 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o