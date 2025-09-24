أعلنت بلدية ديرعمار - المنية بأنه " بعد أن تكاثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من الازعاج و الضجيج الذي تصدره الدراجات الناريّة التى عمدت إلى تركيب معدات تؤدي إلى إصدار أصوات مزعجة ، أو نزع عازل الصوت الذي يؤدي إلى تضخيم صوت محركاتها، و كذلك السيّارات من إرتفاع أصوات الموسيقى".

واشارت البلدية الى انه "لتفادي وقوع الإشكالات بين سكان البلدة، يمنع ابتداءً من يوم الغد منعاً باتاً سير الدراجات الناريّة و السيّارات التي يصدر عنها هذه الأصوات و ذلك تحت طائلة مصادرة الدراجة الناريّة أو السيّارة و تسليمها لقوى الأمن الداخلي".