May 6, 2025 2:28 PMClock
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بلدية خان يونس: 700 ألف نازح ومقيم في المدينة مهددون بالموت البطيء بسبب تراجع الخدمات

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