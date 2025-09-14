تعتبر هواية صيد السمك بالقصبة من تراث البلدات البترونية الساحلية، وقل أن نجد ولداً من تحوم مثلاً او كفرعبيدا او سلعاتا وكوبا الا يصطاد بالقصبة او من خلال الأقفاص.

لكن منذ سنوات يصل الى بحر تحوم أغراب ومعهم شباكهم يطرحونها على بعد أمتار من الشاطىء في مخالفة واضحة للقوانين. وعبثاً حاول الأهالي اقناعهم بترك الشاطىء والمغادرة أو الابتعاد أقله مسافة كيلومتر لكن من دون جدوى.

عدد من هؤلاء، قدموا صباح اليوم الأحد فتم ابلاغ البلدية ووصل رئيسها طنوس أبي صعب والشرطة. وكان رئيس البلدية جازماً معهم: ممنوع طرح الشباك قرب الشاطىء المتروك لهواة الصيد بالقصبة، إما أن تغادروا وإما أن تبتعدوا أقلة مسافة كيلومتر او كيلومتر ونصف كيلومتر والا سنتخذ اجراءات قانونية بحقكم. لا يجوز طرح الشباك على مسافة 10 الى 15 متراً من الشاطىء وبين الصخور التي يقف عليها هواة الصيد بالقصبة" .



هذا الموقف ومغادرة طارحي الشباك، ولّدا ارتياحاً لدى هواة الصيد بالقصبة الذين كانوا عند الشاطىء، وهم من تحوم وكفرعبيدا، على أمل أن تحذو باقي بلديات ساحل البترون حذو بلدية تحوم وتحمي شواطئها وأبناءها هواة الصيد بالقصبة.