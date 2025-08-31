أوضح المجلس البلدي لمدينة بيروت في بيان أنّه فور تبلّغه كتاباً رسمياً بشأن حفل الفنان عمرو دياب، اتخذ الإجراءات اللازمة عبر الإدارة المختصة للتأكد من استيفاء الرسوم البلدية المتوجبة، مشيراً إلى أنّ تجربة العام الماضي دفعت إلى التشديد على هذا الأمر بشكل خاص.

وأشار البيان إلى أنّ الجهة المنظمة للحفل قد كُلّفت بتسديد الرسوم وفقاً للأصول، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية والالتزام بالإجراءات المالية المعتمدة.

وشدّد المجلس البلدي على دعمه الدائم للنشاطات الفنية والثقافية التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في العاصمة، مؤكداً أن هذا الدعم يظل ضمن إطار احترام القوانين وضمان الحقوق المالية للبلدية.