افتتحت بلدة بزبينا - عكار مشروع إعادة تأهيل "درب السير" في منطقة وادي الدير، وذلك في اليوم الثالث من مهرجان آب بزبينا، بحضور ممثلة وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين السيدة كارمن نادر، النائب السابق هادي حبيش، رئيس بلدية بزبينا المحامي طارق خبازي وأعضاء المجلس البلدي، رؤساء بلديات وفاعليات بيئية واجتماعية وحشد من أبناء البلدة والجوار.

والقيت بالمناسبة كلمات شدّد فيها المتحدثون على أنّ المسار يشكّل قيمة بيئية وسياحية تعكس وعي أبناء البلدة، ويساهم في تنشيط الحركة الاجتماعية والاقتصادية في عكار.

وأوضح رئيس البلدية أنّ إعادة تأهيل "درب الجوزات" تمّت بدعم من مؤسسة رينيه معوض وبجهود أهالي بزبينا، الذين عملوا على مدى أربعين يومًا لإنجاح المشروع. كما اعتُبر وادي الدير واحدًا من أجمل وديان لبنان وأهمّ ركائز السياحة البيئية في المنطقة.

واختُتمت الفعالية بجولة في الدرب البيئي، تخللتها جلسة ترويقة في أحضان الطبيعة، حيث امتزجت أجواء الفرح بروح الانتماء البيئي والبلدي.