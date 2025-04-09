أطلقت بلدية الغبيري حملة الفحوصات المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلال حفل رسمي أقيم في مركز الدكتور محسن زكريا الخنسا الصحي، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين، وبمشاركة عدد من الشخصيات الطبية والبلدية والاجتماعية.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع Centro Mall، وتهدف في مرحلتها الأولى إلى إجراء فحوصات مجانية لـ800 سيدة من الكوادر التعليمية والمؤسسات الرسمية والاجتماعية ضمن خطة صحية مدروسة تستهدف الفئات الأكثر حاجة.

وفي كلمته، أكد رئيس بلدية الغبيري معن خليل "أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من المشاريع الصحية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية والجمعيات المحلية، لخدمة المجتمع. كما أعلن عن إضافة خدمة جديدة ضمن مشروع "خير الناس" تتمثل بتأمين أجهزة الهولتر لمراقبة القلب مقابل بدل رمزي".

من جهته، أشاد وزير الصحة الدكتور ركان نصر الدين بالمبادرة، مؤكدا "أهمية الكشف المبكر في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات"، مشيرا إلى "سعي الوزارة لتعميم هذه المبادرات على مختلف المناطق اللبنانية".

واختُتم الحفل بجولة للوزير نصر الدين داخل مركز الغبيري الصحي، حيث اطّلع على الخدمات الطبية المقدمة، وتم توزيع بطاقات مجانية لإجراء فحوصات سرطان الثدي على الحاضرين.