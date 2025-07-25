أصدر المجلس البلدي في الحازمية القرار رقم 36 خلال جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 4 حزيران 2025، والذي تضمّن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الحازمة المتعلقة بقطاع المولدات الكهربائية الخاصة، بعد مراجعة تقرير أعدّته لجنة بلدية مختصة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب جلسة دعا إليها رئيس المجلس البلدي السيد جان إلياس الأسمر، وشارك فيها أعضاء المجلس البلدي، حيث تم التداول بمخالفات وتعدّيات مرتبطة بعمل المولدات، وخطوط الـVIP، والتقنين غير المنظّم، وتردّي حالة الشبكات.

أبرز ما أقرّه المجلس:

• إلغاء جميع خطوط VIP وإزالة الشبكات المرتبطة بها.

• إلغاء التقنين بشكل كامل وفوري من قبل أصحاب المولدات.

• إلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات لكل السكان ولكل من يطلب.

• تحسين وضع الشبكة الكهربائية من حيث الصيانة، وتأمين أدوات السلامة (مطافئ، فلاتر…) على نفقة أصحاب المولدات.

• إعادة تثبيت الشبكات وصيانتها بطريقة منظمة ومدروسة.

كما كلّف المجلس البلدي معاون جهاز الشرطة، السيد خليل أبو صافي، بالإشراف على تنفيذ القرار بالتنسيق مع معلم الكهرباء، مع متابعة مباشرة من رئيس البلدية.

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون البلديات (المرسوم 118/77 وتعديلاته)، وحرصًا على حماية السلامة العامة وتنظيم قطاع المولدات ضمن نطاق الحازمية البلدي، في ظل شكاوى الأهالي المتزايدة من التمييز في توزيع الكهرباء وسوء إدارة الشبكات.