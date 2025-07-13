دشنت بلدية البربارة مشروع الطاقة الشمسية، برعاية المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، خلال احتفال أقيم في قاعة كنيسة القديسة بربارة في البلدة، بحضور المهندس جبران، كاهن رعية البربارة للروم الأرثوذكس الأب يوحنا ياسمين ممثلا المطران سلوان موسى، رئيس البلدية جورج مفرج وأعضاء المجلس البلدي، مختار البلدة ميشال مخايل، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات.

مفرج

بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت عن روح الراحل زياد عساف تقديرا لعطاءاته للبلدة، ألقى رئيس البلدية مفرج كلمة أشاد فيها بما تتمتع به البربارة على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن "المشروع جاء ضمن رؤية واضحة ودراسات دقيقة، أعدتها البلدية وقدمتها لمؤسسة المياه، التي استجابت بسرعة وأذنت باستخدام العقار التابع لها في بلدة بخعاز بفضل تعاون ومتابعة المهندس جبران". وقال: "نفذ المشروع في ثلاثة أشهر بفضل جهود الأهالي وثقتهم، وهو نموذج للتعاون بين الدولة والمجتمع المحلي لتقديم حلول بديلة وتنفيذ مشاريع حيوية".

وشكر مفرج لابناء البلدة، دعمهم المتواصل وثقتهم بالمجلس البلدي، مؤكدا "التزام البلدية بالشفافية ونظافة الكف والمحاسبة".

جبران

لفت المهندس جبران الى ان البربارة "لم تغب يوما عن مشاريع المؤسسة"، معددا إنجازات سابقة أبرزها استبدال الخزان القديم وتمديد الشبكة الجديدة وإيصال المياه من المنصف إلى البربارة". وأضاف: "اليوم نبارك لكم مشروع الطاقة الشمسية الذي سيساهم في استدامة المياه في غرزوز وشيخان والبربارة"، موجها الشكر إلى كل من ساهم في إنجاحه، خصوصا بلدية البربارة الحالية برئاسة مفرج والمهندس فادي كنعان لتقدمة Inverter، والشكر للمخاتير على تعاونهم المثمر.

واستطرد جبران: "هذه البلدة المتربعة بين جبيل والبترون تلبس الشمس قبعة ويقبل الموج قدميها وهي حلم الشعراء ومحج الفكر والكلمة"، مشيرا إلى "مشاريع جديدة قيد التنفيذ أبرزها محطة مياه في غرزوز وعدادات جديدة على الساحل ومصادر إضافية للمياه من نبع المضيق رغم الصعوبات".

وختم مؤكدا أن "نجاح الشأن العام يكمن في الابتعاد عن السياسات الضيقة، خصوصا في البربارة التي أنجبت شاعر القرويين رشيد سليم الخوري".

ياسمين

كما بارك الأب ياسمين المشروع، مؤكدا أنه "يشكل إضافة مهمة على طريق التنمية المستدامة وتأمين المياه النظيفة"، داعيا "أبناء البلدة إلى الاستمرار كنموذج في التعاون والخدمة العامة".

وفي ختام الحفل، قص جبران ومفرج والحضور شريط الافتتاح، ورفع نخب المناسبة.