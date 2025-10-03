Oct 3, 2025 8:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب اعتراض "أسطول الصمود"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o