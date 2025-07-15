Jul 15, 2025 12:39 PMClock
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بلال عبد الله: ندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء

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